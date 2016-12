„Tätsächlich Liebe“-„Natalie“: So sieht Martine McCutcheon heute aus

So sieht Martine McCutcheon heute aus (© Getty Images)

„Tatsächlich Liebe“ gehört zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen und rührte mit seinen romantischen Liebesgeschichten die Zuschauer zu Tränen. In dem Streifen verdrehte „Natalie“ dem Premierminister, gespielt von Hugh Grant, gehörig den Kopf. Wir zeigen euch, wie „Natalie“-Darstellerin Martine McCutcheon heute aussieht.

Martine McCutcheon (49) spielte in „Tatsächlich Liebe“ die Hausangestellte des Premierminister „David“ ( Hugh Grant, 56), die auf den Namen „Natalie“ hört. „David“ verliebte sich Hals über Kopf in die Schönheit und eroberte ihr Herz im Sturm. Mittlerweile sind 13 Jahre vergangen, seitdem der Streifen das erste Mal über die Kinoleinwände flimmerte. Doch was macht „Natalie“-Darstellerin Martine eigentlich heute?

So geht es Martine heute

Mit „Tatsächlich Liebe“ schaffte die 40-Jährige ihren großen Durchbruch. Danach folgten zahlreiche Filme wie „The English Harem“, „Withdrawal“ oder „Jump!“. Doch in der Schauspielerin schlummert noch ein anderes Talent: Martine kann auch singen! Die „Marple: At Bertram’s Hotel“-Darstellerin veröffentlichte drei Alben und konnte auch als Sängerin überzeugen. Privat scheint sie ihr großes Glück gefunden zu haben, seit 2012 ist sie mit ihrem langjährigen Freund Jack McManus (32) verheiratet. Martine sieht auch heute noch wirklich umwerfend aus!