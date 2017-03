Susi Kentikian: Herkunft, Instagram, Karriere - Die Boxerin im Faktenchek

Susi Kentikian macht bei „Let's Dance“ mit (© Future Image / imago)

Susi Kentikian legte eine Boxkarriere der Extraklasse hin. Sie ist, wie sie in der letzten Woche eindrucksvoll bewiesen hat, aber nicht nur im Ring, sondern auch auf dem „Let's Dance“-Parkett ein echtes Energiebündel. Wir haben die Powerfrau mal genauer unter die Lupe genommen.

Als Susianna „Susi“ Kentikian (29) aus Armenien nach Deutschland kam, war sie gerade fünf Jahre alt. Mit 20 wurde sie das erste Mal Weltmeisterin im Fliegengewicht – und jetzt, noch mal rund zehn Jahre später – steht sie für die RTL-Tanzshow „Let's Dance“ auf dem Parkett.

Susi Kentikian: Ihre Familie flüchtete aus Armenien

Weil ihrem Vater die Einberufung zum Militärdienst im damals umkämpften Bergkarabach drohte, musste Susi mit ihren Eltern und ihrem Bruder 1992 aus Armenien fliehen. Zuerst kam die Familie nach Berlin, zog dann nach Moldawien und Russland bevor sie 1996 in Hamburg ein Zuhause fand. „Wir wohnten damals auf dem Asylschiff ‚Bibby Altona‘. Wir hatten wirklich ganz wenig Geld“, erzählte Susi im Gespräch mit „Zeit“ im Jahr 2015. Mit 13 verdiente Susi ihr erstes eigenes Geld – als Putzkraft im Fitnessstudio ihres damaligen Trainers.

1,55-Meter-Kampfpaket

Mit gerade einmal 17 Jahren startete Susi ihre Profi-Karriere als Boxerin im Fliegengewicht. Ihre erste Gage: 1000 Euro. „Dann wurden daraus irgendwann 250.000 Euro. Und ich so: Wow, was ist denn jetzt los? Das war die Weltmeisterschaft. Das war die beste Zeit, damals im Boxstall Universum“, so Susi.

Doch dieses Geld behielt sie nicht nur für sich, sondern kaufte ihren Eltern eine Wohnung und half ihren Verwandten in Armenien, ein Haus zu bauen. „Wenn man etwas Gutes tut, kriegt man das Mehrfache zurück.“ Von 37 Kämpfen in elf Jahren hat die 1,55 Meter große Susi gerade einmal zwei verloren – eine unglaubliche Erfolgsgeschichte.

Die Boxerin auf Instagram und Facebook

Während das Instagram-Profil der Boxerin privat ist, kann auf ihrer Facebook-Seite jeder ihren Alltag verfolgen. Susi postet gerne Fotos und Videos sowie motivierende Sprüche für ihre Fans. Momentan sieht man sie allerdings weniger in Box- und mehr in Tanzkleidung auf ihren sozialen Kanälen. Der sportliche Ehrgeiz kommt Susi für „Let's Dance“ sicherlich zugute – und auch ihre Fans finden es super: „Deine Dynamik und dein Tempo sind der Wahnsinn. Weiter kämpfen und siegen!“