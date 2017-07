Suraj Sharma: Das macht der „Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“-Star heute

Suraj Sharma arbeitet immer noch als Schauspieler (© Getty Images)

In dem hochgelobten Film „Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“ spielte Suraj Sharma die Rolle des 16-jährigen „Pi“ und wurde so über Nacht weltberühmt. Auch heute steht Sharma noch vor der Kamera und zeigt dabei seine Vielseitigkeit.

In der Rolle des 16-jährigen „Pi“ im Kino-Hit „Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“ absolvierte der gebürtige Inder Suraj Sharma (24) 2012 sehr erfolgreich sein Schauspieldebüt. Obwohl er vorher noch keinerlei Erfahrung als Schauspieler gesammelt hatte, konnte er den Regisseur des Films, Ang Lee (61), beim Casting von sich überzeugen. Ang Lee erklärte, dass er Suraj vor allem wegen seiner ausdrucksstarken Augen und seines unschuldigen Auftretens gewählt habe. Schließlich bewies Suraj mit seiner Leistung, dass der Regisseur die richtige Wahl getroffen hatte und erhielt sogar eine Nominierung für den BAFTA Rising Star Award. Doch nach „Life of Pi" wurde es zunächst seltsam still um den begabten Schauspieler.

Suraj Sharma hat viele Projekte

Nach seinem großen Erfolg kümmerte sich Suraj erstmal um seine Ausbildung. Er studierte Philosophie an der Universität von Dehli und belegte an der New York University einen Kurs in Kommunikation. Dennoch hat er weiter vor, auch als Schauspieler tätig zu sein, denn die Schauspielerei ist seine ganz große Leidenschaft. Einige Rollen konnte sich Suraj nach „Life of Pi“ auch tatsächlich bereits sichern. In der Erfolgsserie „Homeland“ spielte er in der vierten Staffel den Part des „Aayan Ibrahim“, den Neffen eines gefährlichen Terroristen.

Und auch auf der Kinoleinwand war der Schauspieler bereits wieder zu sehen. Im Jahr 2014 mimte er den Sportler Rinku Singh in dem Biopic „Million Dollar Arm“. Und im Jahr 2015 war er in der indischen Komödie „Umrika“ zu sehen. Zuletzt war Suraj im Jahr 2016 in der mongolisch-amerikanischen Co-Produktion „Burn Your Maps“ zu sehen. 2017 steht der Inder gleich für vier Filmprojekte vor der Kamera.