Süßer Malspaß: Prinzessin Estelle zeigt Prinz Oscar, wie es geht

Wie süß! Prinzessin Estelle mit ihrem kleinen Bruder Prinz Oscar beim Malen (© Anna-Lena Ahlström/royalcourt.se / Instagram)

Von geschwisterlichen Zankereien keine Spur: Das schwedische Königshaus hat heute auf seinem Instagram Account ein süßes Foto von Prinzessin Estelle und Prinz Oscar veröffentlicht, das Bruder und Schwester ganz lieb beim Malen zeigt.

Wie goldig! Prinzessin Estelle (4) von Schweden gehört definitiv zu den Kindern, die sich über ihre kleinen Geschwister freuen. Das beweist ein Foto, das das schwedische Königshaus heute auf seinem Instagram-Account postete. Auf dem Pic sieht man die erstgeborene Tochter von Prinz Daniel (43) und Prinzessin Victoria (39) zusammen mit ihrem kleinen Bruder Prinz Oscar (11 Monate) bei einer Malstunde. Dabei übernimmt Estelle ganz die Rolle der großen Schwester und zeigt dem kleinen Oscar, wie man den Stift richtig in die Hand nimmt. Und der scheint seiner großen Schwester auch ganz eifrig dabei zuzuschauen. Man weiß ja nie, welche Tipps und Tricks man sich bei den großen Profis abschauen kann.

In der Vergangenheit entzückte das niedliche Geschwisterpaar auch schon mit anderen süßen Familienbildern die Fans. So beliebt wie das schwedische Königshaus und vor allem seine Sprösslinge sind, freuen sich die Schweden jedes Mal aufs Neue über so goldige Familienaufnahmen. Mama, Papa und auch Oma Königin Silvia (73) sowie Opa König Carl Gustav (70) von Schweden werden bei diesem Anblick auf jeden Fall ganz stolz sein auf ihre Kinder beziehungsweise Enkel.