Süße Liebeserklärung an die Queen von Enkelin Beatrice

Queen Elizabeth und ihre Enkelin Prinzessin Beatrice (© Getty Images)

Großes Kompliment von Prinzessin Beatrice an die Queen! In einem Interview mit dem „Hello!“-Magazin schwärmt die Enkelin von ihrer Großmutter und nennt sie sogar eines ihrer größten Vorbilder.

Wenn Queen Elizabeth (91) da mal nicht rot wird! In einem Interview mit der britischen „Hello!“ überschüttet Prinzessin Beatrice of York (29) ihre Großmutter Königin Elisabeth II. mit Komplimenten. Sie sei neben ihrer Mutter Sarah (58), Duchess of York, ein großes Vorbild. „Sie sind beide eindrucksvolle Frauen. Ich denke, weibliche Vorbilder zu haben, ist unglaublich wichtig und ich bin sehr glücklich, mit diesen zwei unglaublichen Frauen verwandt zu sein“, schwärmt Beatrice.

Über ihre Großmutter sagte die siebte der Thronfolge außerdem: „Sie ist jeden Tag gespannt, etwas Neues zu lernen und ich denke mit 91 Jahren geht sie raus mit einer ehrlichen Neugierde, wie sie etwas Gutes in der Welt bewirken kann“. Das würde sie sehr inspirieren, verrät die 29-Jährige.

Wer kann ihr das Schwärmen verdenken? Schließlich ist ihre Großmutter die Queen von England!