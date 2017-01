Style-Queen Máxima: Mit diesem Look begeistert sie beim Neujahrsempfang in Amsterdam

Königin Máxima der Niederlande zeigt sich gewohnt stilsicher beim Neujahrsempfang in Amsterdam (© PPE / imago)

Königin Máxima der Niederlande ist für ihr glückliches Händchen in Sachen Mode bekannt. So stellte sie auch gestern beim Neujahrsempfang in Amsterdam wieder unter Beweis, dass sie weiß, was sich in puncto Fashion gehört.

Die Gattin von König Willem-Alexander der Niederlande (49), Königin Máxima (45), kennt sich nicht nur auf dem royalen Parkett der europäischen Königshäuser aus, sondern auch modisch leistet sich Máxima der Niederlande nur sehr selten einen Fauxpas.

Beim gestrigen Neujahrsempfang im königlichen Palast in Amsterdam trat die geborene Argentinierin an der Seite ihres Mannes in einem Ensemble aus grauem Bleistiftrock und senfgelber Bluse mit Puffärmeln gewohnt stilsicher auf. Dazu kombinierte sie silber-goldene Hängeohrringe und eine Perlenbrosche, die an ihrer Bluse steckte. Klassische graue High Heels rundeten den Look der 45-Jährigen ab. Fazit: An diesem Outfit ist nichts auszusetzen.

Zum alljährlichen Neujahrsempfang in der Hauptstadt der Niederlande kamen neben dem beliebten Königspaar auch noch Prinzessin Beatrice (78) sowie Prinzessin Margriet (73) der Niederlande. Dieses Jahr erhielten Lehrer von Grund- und weiterführenden Schulen eine Einladung zu der Veranstaltung.