„Sturm der Liebe“: „Tina“ gesteht „David“ ihre Liebe

„Tina“ (Christin Balogh) gesteht „David“ (Michael N. Kühl) ihre Liebe (© Marco Meenen / ARD)

Große Gefühle bei „Sturm der Liebe“. Werden „Tina“ und „David“ endlich das neue Traumpaar des „Fürstenhofs“, nachdem sie bereits zusammen ein Kind erwarten? Oder funkt „Oskar“, „Tinas“ Ehemann, dazwischen?

Diese beiden gehören vielleicht einfach zusammen. „Tina“ (Christin Balogh, 31) und „David“ (Michael N. Kühl, 29) kommen sich wieder näher. Die Sorge um das gemeinsame Kind schweißt die beiden zusammen und „Tina“ gesteht „David“ nach langer Zeit endlich ihre Liebe. Trotz ihrer Ehe mit „Oskar“ (Philip Butz, 29) hängt ihr Herz an dem Somelier des „Fürstenhofs“ in „Sturm der Liebe“. Dadurch fühlt sich „David“ bestätigt, weiter um seine große Liebe zu kämpfen, nachdem sein vorangegangener Versuch, „Oskar“ durch eine provozierte Schlägerei in Schwierigkeiten zu bringen, gescheitert war.

Wie es mit der Dreierkonstellation weitergeht, seht ihr werktags ab 15.10 Uhr bei „Sturm der Liebe“ in der ARD.

Bildergalerie: Die „Sturm der Liebe“-Paare an ihrem Hochzeitstag