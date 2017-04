„Sturm der Liebe“: Sie ist die Neue am Fürstenhof

Maria Weidner alias „Anja Ransmayer“ in „Sturm der Liebe“ (© Getty Images)

Maria Weidner übernimmt ab sofort als neue Restaurantleiterin „Anja Ransmayer“ im Restaurant des Fürstenhofs das Ruder. Wie wird sie wohl bei Kollegen und Gästen ankommen?

Wir haben wieder ein neues Gesicht im Fünf-Sterne-Hotel. Seit gestern dürfen wir Maria Weidner als neue Restaurantleiterin „Anja Ransmayer“ in „Sturm der Liebe“ begrüßen. ARD- und ZDF-Kennern dürfte ihr Gesicht bereits aus Serien wie „Die Rosenheim-Cops“, „SOKO 5113“ oder „Der Alte“ bekannt vorkommen.

Ab sofort sorgt die junge Münchnerin dann im Restaurant des Fürstenhofs für Ordnung, auch wenn scheinbar nicht alle Angestellten mit ihr arbeiten wollen. So zum Beispiel Michael Kühl (29) alias „David“, der seine neue Chefin nicht zu akzeptieren scheint.

Wie es mit „Anja“, „David“ und Co. in „Sturm der Liebe“ weitergeht, erfahrt ihr werktags zwischen 15.10 Uhr und 16 Uhr in der ARD.