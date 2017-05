„Sturm der Liebe“: Larissa Marolt steigt ein, Dietrich Adam verlässt die Telenovela

Larissa Marolt als „Alicia Lindbergh“ bei „Sturm der Liebe“ (© Christof Arnold / ARD)

Gute und schlechte Nachrichten für alle „Sturm der Liebe“-Fans. Während Larissa Marolt den Cast der Serie ab August bereichern wird, steigt Dietrich Adam nach über vier Jahren aus.

Prominenter Neuzugang bei „Sturm der Liebe“: Ab Folge 2745 – voraussichtlich 10. August – übernimmt Larissa Marolt (24) eine langfristige Rolle in der beliebten Telenovela. Die „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin wird die skandinavisch-österreichische Ärztin „Alicia Lindbergh“ darstellen. Diese kommt an den „Fürstenhof“, um ihre Beziehung zu „Christoph Saalfeld“ zu retten. Bei ihrer Ankunft wartet jedoch eine böse Überraschung auf sie…

Während Larissa Marolt den Hauptcast bereichern wird, steigt Dietrich Adam (63), der „Friedrich Stahl“ verkörpert, aus. Nach mehr als vier Jahren wird der Hoteleigentümer unter tragischen Umständen die Telenovela voraussichtlich am 11. August verlassen. „Sturm der Liebe“ läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten.