„Sturm der Liebe“-Jeannine Michèle Wacker und ihr Freund Tobias Bieri machen gemeinsame Sache

Tobias Bieri und Jeannine Michèle Wacker starten als Gesangs-Duo durch (© Tobias Bieri / Instagram)

Jeannine Michele Wacker ist als „Clara Morgenstern“ aus „Sturm der Liebe“ dem breiteren Publikum bekannt geworden. Jetzt schlägt sie mit ihrem Partner Tobias Bieri eine neue Richtung ein: Die beiden wollen als Gesangs-Duo „Romeo & Julia“ durchstarten.

In „Sturm der Liebe“ befindet sich Jeannine Michèle Wacker (27) alias „Clara Morgenstern“ gerade in einem riesigen Liebes-Chaos, privat hat sie in Tobias Bieri (31) den Mann an ihrer Seite schon gefunden. Jetzt machen die beiden aber nicht nur privat, sondern auch beruflich gemeinsame Sache - unter dem Namen Romeo & Julia.

Via Instagram teilten die beiden nun mit, dass ihr gemeinsames Album fertig eingesungen ist. Auf ihrer offiziellen Facebook-Seite beschreiben sie die Musikrichtung folgendermaßen: „Romeo & Julia nennen ihren Stil ‚romantischen Pop‘, zarte Popsongs voller Romantik, mit Liedern über Träume, über Sehnsucht und natürlich über Liebe - Liebe, die stärker ist als alles und gegen alle Widerstände wahr wird.“

Jeannine und Tobias sind ausgebildete Sänger

Bevor Jeannine zu „Sturm der Liebe“ kam, studierte sie an einer Musical und Schauspiel-Schule in New York und war in verschiedensten Musicals wie „Fame!“, „We will Rock You“ oder „Heidi“ zu sehen. Ihr Partner Tobias absolvierte eine ähnliche Ausbildung in Berlin und ist seitdem auf zahlreichen Theater- und Musical-Bühnen zuhause. Außerdem war er im ZDF bei „Soko Wismar“ und „Die Spezialisten“ zu sehen. Jetzt widmen sich die beiden auch einer gemeinsamen Musikkarriere.