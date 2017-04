„Sturm der Liebe“: Hochzeit in Las Vegas? Wird „Clara“ doch noch „William“ heiraten?

„William“ (Alexander Milz) ist voller Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeit mit „Clara“ (Jeannine Michèle Wacker) (© Christof Arnold / ARD)

Achtung, „Sturm der Liebe“-Spoiler! „William“ schlägt „Clara“ vor, spontan in Las Vegas zu heiraten. Doch schlägt „Claras“ Herz wirklich nur für ihren Verlobten?

„Clara“ (Jeannine Michèle Wacker, 27) muss in „Sturm der Liebe“ eine schwere (Herzens-)Entscheidung treffen. Nachdem sich „William“ (Alexander Milz, 31) für seinen Vorwurf, dass er ihr zutrauen würde, ihn im Stich zu lassen, entschuldigt hat, überrumpelt er „Clara“ mit seiner Idee, schon am nächsten Tag in Las Vegas zu heiraten. Obwohl sie sich ihrer Sache nicht wirklich sicher ist, stimmt sie dem Vorschlag zu und versetzt „William“ damit in große Vorfreude.

„Sturm der Liebe“-„Clara“: Für welchen Mann schlägt ihr Herz wirklich?

Gleichzeitig plagen „Clara“ Zweifel, ob sie „William“ nicht von den aufwühlenden Ereignissen auf der Romantikhütte erzählen sollte. „Adrian“ (Max Alberti, 34) rät ihr jedoch vehement davon ab, seinen Bruder mit der Wahrheit zu konfrontieren. Trotz ihrer Zusage, „William“ so spontan in Las Vegas zu heiraten, kann „Clara“ vor sich selbst aber nicht mehr leugnen, dass sie tief im Inneren „Adrian“ liebt. Die gemeinsame Zeit, in der sie und „Adrian“ auf der Hütte, bedingt durch einen Schneesturm, eingesperrt waren, hat ihr nochmals vor Augen geführt, dass eigentlich nur einem Mann ihr Herz gehört...

Für wen sich „Clara“ wohl am Ende entscheiden wird? Um das zu erfahren, solltet ihr werktags um 15.10 Uhr „Sturm der Liebe“ im Ersten einschalten.