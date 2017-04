„Sturm der Liebe“: Heute kommt die neue Hauptdarstellerin an den Fürstenhof

„Clara“ überrascht „Tina“ mit „Ella“ in der Küche (© Christof Arnold / ARD)

Achtung, Spoiler! Heute ist es bei „Sturm der Liebe“ endlich soweit: Mit „Ella Kessler“ kommt die neue Hauptdarstellerin in die ARD-Telenovela. Was ihr alles über den Wirbelwind im „Fürstenhof“ wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Lange haben die Zuschauer von „Sturm der Liebe“ auf sie gewartet, nun hat sie endlich ihren großen Auftritt: Victoria Reich (27) aka „Eleonore ,Ella‘ Kessler“ startet heute als eine der drei neuen Hauptdarsteller der nächsten Staffel der ARD-Telenovela. Als Cousine von „Tina Kessler“ (Christin Balogh, 31) nimmt „Ella“ einen Job als Zimmermädchen im „Fürstenhof“ an, um sich so etwas Geld zur Verwirklichung ihres großen Traums zur Seite legen zu können: Zusammen mit ihrer besten Freundin „Rebecca“ (Julia Alice Ludwig, 27) will sie eine eigene Hochzeitsagentur gründen.

„Sturm der Liebe“: Dreiecksbeziehung zwischen „Ella“, „Rebecca“ und „William“

Victoria Reich wird zusammen mit Julia Alice Ludwig und Alexander Milz (31) aka „William“ das Dreiergespann an Hauptdarstellern bilden, das die Zuschauer in der 13. Staffel von „Sturm der Liebe“ faszinieren soll. Obwohl sie sehr gegensätzliche Charaktere haben, sind „Ella“ und „Rebecca“ beste Freundinnen und genau das verkompliziert die Dinge, als die beiden auf „William“ treffen. Für ihn entwickeln sowohl die romantische „Ella“ als auch die taffe „Rebecca“ eine Schwäche.

Wer kann „Williams“ Herz erobern?

Frisch getrennt von „Clara“, ist „William“ theoretisch wieder zu haben, doch wann wird er seinen Liebeskummer wegen der gelösten Verlobung wohl überwunden haben? Und welcher Dame schenkt er dann sein Herz? Das alles und vieles mehr erfahrt ihr, wenn ihr montags bis freitags um 15.10 Uhr „Sturm der Liebe“ im Ersten einschaltet.