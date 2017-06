„Sturm der Liebe“: „Ella“ und „William“ teilen einen intimen Moment

„Ella“ und „William“ kommen sich sehr nahe (© Christof Arnold / ARD)

Der Wunsch von „Ella“, das Herz von „Sturm der Liebe“-Schnuckel „William“ zu erobern, scheint in Erfüllung zu gehen! Die beiden verbringen gemeinsam Zeit auf Wolke sieben und kommen sich bei dem romantischen Date immer näher. „Ellas“ beste Freundin „Rebecca“ hingegen leidet unter der aufblühenden Liebe.

Bis über beide Ohren ist „Sturm der Liebe“-Romantikerin „Ella“ (Victoria Reich, 28) in den Fürstenhof-Fitnesstrainer „William“ (Alexander Milz, 31) verliebt und beschließt, für ihren Herzbuben zu kochen – Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Und tatsächlich ist das kulinarische Date ein echter Erfolg! „Ella“ und „William“ tanzen bei Kerzenschein, blicken sich dabei ganz tief in die Augen und teilen einen prickelnden und intimen Moment.

Auch „Rebecca“ hat sich in „William“ verliebt

So nah wäre auch „Ellas“ beste Freundin „Rebecca“ (Julia Alice Ludwig, 32) Frauenschwarm „William“ sicher auch gerne! Die taffe Brünette ist sich nach einem romantischen Traum nun ganz sicher, dass auch sie Gefühle für „William“ hegt, will diesen aber unter keinen Umständen nachgehen. Schon einmal entzweite der Konkurrenzkampf um einen Mann die Freundinnen beinahe, wonach sich beide schworen, dass so etwas nie wieder passieren dürfe. „Rebecca“ beschließt darum, ihre Liebe zu „William“ zu unterdrücken und ihn künftig zu meiden.

Ob das wirklich klappt, seht ihr immer werktags um 15.10 Uhr bei „Sturm der Liebe“ im Ersten.