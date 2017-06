„Sturm der Liebe“: Die Lochis spielen mit

Heiko und Roman Lochmann spielen bei „Sturm der Liebe“ mit (© Christof Arnold / ARD)

Bei „Sturm der Liebe“ ist momentan einiges los. Nach einigen Neuzugängen holt sich die Telenovela nun zwei weitere junge Stars in ihre Sendung. Keine Geringeren als die YouTube-Stars Heiko (18) und Roman Lochmann (18), welche man besser als Die Lochis kennt, übernehmen eine Gastrolle und werden ab September am „Fürstenhof“ zu sehen sein.

Die Brüder schlüpfen ab Folge 2765 (voraussichtlicher Sendetermin ist der 7. September 2017) für acht Folgen in die Rollen der Pagen „Johannes Sendler“ und „Leopold Sendler“. Als diese kommen sie für ein Praktikum an den „Fürstenhof“ und machen vor allem ihrem Betreuer „Alfons Sonnbichler“ das Leben schwer. Was die Lochis in ihren Rollen alles anstellen, könnt ihr ab September bei „Sturm der Liebe“ sehen. Doch schon jetzt freuen sie sich auf die Dreharbeiten. „Wir sind mega happy, ein Teil dieser prestigeträchtigen Sendung zu werden und alles einmal live am Set mitzuerleben. Wir sind gespannt, wie die Rollen beim Publikum und unseren Fans ankommen“, so Heiko und Roman Lochmann.