„Sturm der Liebe“: „Desirée“ geht auf „Clara“ los

Bei „Sturm der Liebe“ sorgt „Desirée“ erneut für Aufsehen: Voller Neid rastet sie aus und geht auf „Clara“ los.

Für viele Fans von „Sturm der Liebe“ war es nur noch eine Frage der Zeit, wann bei der psychisch labilen „Desirée“ (Louisa von Spies, 33) die Sicherung durchbrennen würden. Erst die Bedrohung durch ihren Stalker „Volker Nüssle“ (Momi von Fintel, 41) und nun die Trennung von „Adrian“ (Max Alberti, 34), dem sie die Scheidung jetzt so schwer wie möglich machen will. Das alles ist für „Desirée“ zu viel und so wird „Clara“ (Jeannine Michèle Wacker, 27) zum Opfer von „Desirées“ angestauten Emotionen.

„Desirée“ kann sich nicht mehr beherrschen und attackiert „Clara“

Bei einem Dinner mit anderen Designern, die genauso wie „Clara“ am Bayerischen Fashion Award teilnehmen, rastet die eifersüchtige „Desirée“ aus und geht auf „Clara“ los. Mit Müh und Not kann „Adrian“ seine wutentbrannte Ex davon abhalten, „Clara“ ernsthaft weh zu tun. Noch deutlicher hätte „Desirée“ ihren Hass auf „Adrians“ heimliche Liebe nicht machen können...

