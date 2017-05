„Sturm der Liebe“: „Clara“ und „Adrian“ wollen abhauen und ein neuer Charakter kommt an den „Fürstenhof“

„Clara“ und „Adrian“ wollen den „Fürstenhof“ verlassen (© Christof Arnold / ARD)

Achtung , „Sturm der Liebe“-Spoiler! Heute kommt mit Miguel Abrantes Ostrowski nicht nur ein neuer Charakter an den „Fürstenhof“. Es scheint auch, dass zwei bestehende Rollen diesen verlassen wollen. „Adrian“ und „Clara“ haben endlich zueinander gefunden und wollen ihre Liebe in vollen Zügen genießen. Doch dafür müssten sie ihre Heimat hinter sich lassen…

Heute ist wieder einiges los am „Fürstenhof“. Ein großes Rätsel bleibt weiterhin „Davids“ (Michal N. Kühl, 29) Blindheit, für die die Ärzte keine Ursache finden. Physisch ist er gesund, doch woher kommt es dann, dass „David“ sein Sehvermögen verloren hat? Dies soll „Dr. Knieström“, „Charlottes“ Psychotherapeut, herausfinden und dieser scheint auch schon eine Ursache für „Davids“ momentanen Gesundheitszustand gefunden zu haben.

Dargestellt wird „Dr. Knieström“ übrigens von Neuzugang Miguel Abrantes Ostrowski (45). Dabei wird er als „Introvertiert, neugierig [und] stoisch“ beschrieben und wird in Zukunft nicht nur „Charlotte“ als Psychotherapeut behandeln, sondern auch dem erblindeten „David“ zur Seite stehen. Doch Miguel Abrantes Ostrowski ist nicht der einzige neue Darsteller am „Fürstenhof“. Auch Hauptdarstellerin Victoria Reich (27), die „Ella“ verkörpert, kommt in das Hotel, um dort als Zimmermädchen ein wenig Geld zu verdienen. Ein verlorenes Armband bringt „Ella“ dann mit „William“ (Alexander Milz, 31) in Kontakt. Neben Victoria dürfen sich Fans der Telenovela auch auf Julia Alice Ludwig (27) freuen, die in der Rolle der „Rebecca Herz“ zu sehen sein wird.

Doch während mit dem Arzt und „Ella“ zwei neue Charaktere bei „Sturm der Liebe“ mitmischen, scheinen zwei bestehende fest entschlossen zu sein, den „Fürstenhof“ zu verlassen. Denn nachdem „Clara“ (Jeannine Wacker, 27) und „Adrian“ (Max Alberti, 34) endlich zueinander gefunden haben, wollen sie ihre Liebe nicht verstecken. Doch das ist gar nicht so einfach.

Was die beiden daran hindert und wie es für „Clara“ und „Adrian“ weitergeht, erfahrt ihr immer wochentags um 15.10 Uhr bei „Sturm der Liebe“ im Ersten.