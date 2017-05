„Sturm der Liebe“: „Clara“ hat eine große Bitte an „William“

„Clara“ hat eine große Bitte an „William“ (© Christof Arnold / ARD)

Die große „Sturm der Liebe“-Hochzeit rückt immer näher. Doch es heiraten nicht, wie ursprünglich gedacht, „Clara“ und „William“, sondern dessen Bruder „Adrian“ und „Clara“. Doch bevor es soweit ist, hat „Clara“ noch eine große Bitte an „William“.

Die Situation ist kompliziert am „Fürstenhof“. Eine Frau und gleich zwei Brüder, die sie lieben. „Clara“ (Jeannine Michèle Wacker, 27) hat sich nach einigem Hin und Her mittlerweile aber endgültig für „Adrian“ (Max Alberti, 34) entschieden. Doch „William“ (Alexander Milz, 31) bedeutet ihr trotzdem viel, wie sie ihm jetzt erneut versichert.

Ihr großer Wunsch ist es, dass „William“ zu ihrer Hochzeit mit seinem Bruder kommt, auch wenn dies keine leichte Situation sein wird – für keinen der drei. Wie „William“ reagiert und was seine Antwort auf „Claras“ Bitte ist, gibt’s wie immer werktags ab 15.10 Uhr in „Sturm der Liebe“ in der ARD zu sehen.