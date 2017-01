„Stuart Little“-Star Jonathan Lipnicki ist jetzt ein echter Muskelprotz

Jonathan Lipnicki spielte in „Stuart Little“ den süßen „George“ (© Independent Photo Agency / imago)

Kinderstar Jonathan Lipnicki wurde durch die Rolle des „George Little“ in dem Film „Stuart Little“ bekannt und eroberte mit seinem verschmitzten Grinsen die Herzen des Kinopublikums. Doch aus dem süßen Blondschopf ist mittlerweile ein gestandener Mann mit viel Muskelkraft geworden.

Mit gerade einmal neun Jahren schaffte es Jonathan Lipnicki (26) im Jahr 1999 mit dem Familienfilm „Stuart Little“ auf die internationalen Kinoleinwände. Als „George Little“ verzauberte der kleine blonde Knirps mit der runden Brille die Fans und stand auch für „Stuart Little 2“ vor der Kamera. Doch obwohl Jonathan nach seinem Durchbruch mit der „Stuart Little“-Reihe noch einige Rollenangebote bekam, blieb ihm der Aufstieg in die A-Riege der Hollywood-Stars verwehrt. An seiner Karriere arbeitet der ehemalige Kinderstar trotzdem weiter und war zuletzt 2016 in dem Film „Loserville“ zu sehen.

Jonathan Lipnicki betreibt intensiv Kampfsport

Aber auch was seine Fitness angeht, ist Jonathan fleißig. Der einstmals kleine putzige Bub ist heute kaum wiederzuerkennen! Seit einigen Jahren zählt die Kampsportart Mixed Martial Arts zu Jonathans großen Hobbys und das sieht man deutlich an seinen beachtlichen Muskeln. Darüber, ob er den Sport auch professionell betreiben würde, ist sich Jonathan aber noch nicht ganz sicher. In einem Interview mit „ESPN“ sagte er: „Ich bin genug mit Dreharbeiten beschäftigt und müsste mir viel Zeit nehmen, um für einen echten Kampf richtig zu trainieren. Ich sage aber weder,nein‘ noch ‚ja‘ dazu.“

