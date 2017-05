Strickjacke von Prinzessin Charlotte restlos ausverkauft

Prinzessin Charlotte (© HRH The Duchess of Cambridge / other)

Das neue Foto von Prinzessin Charlotte anlässliches ihres Geburtstags hat alle Royal-Fans absolut verzückt. Offenbar so sehr, dass nun viele Eltern die Strickjacke, die Charlotte auf dem Bild trägt, nachkauften. Vor drei Tagen ließ das britische Königshaus die Herzen aller Royal-Fans höher schlagen, als anlässlich des zweiten Geburtstages von Prinzessin Charlotte ein neues Foto des adeligen Nachwuchses veröffentlicht wurde. Mit einer süßen Spange im Haar und und einer gelbblauen Strickjacke in Schäfchenoptik sieht die Prinzessin auf dem Bild einfach super niedlich aus. Dass dieser Look zuckersüß ist, empfanden wohl nicht nur Charlottes Eltern Prinz William (34) und Herzogin Catherine (35) so, sondern auch zahlreiche andere Eltern, die das Outfit der Zweijährigen sofort nachkauften. So war Prinzessin Charlottes gelbe Strickjacke der Marke John Lewis kurz nach Erscheinen des Fotos schon komplett ausverkauft. Aber immerhin auf eBay kann man das niedliche Kleidungsstück noch erwerben. Dies berichtete die britische Zeitung „The Independent“ kürzlich. Mit zwei Jahren schon ein Trendsetter – alle Achtung, Prinzessin Charlotte!