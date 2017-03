Street-Look: So sahen Donald Trump und Melania vor 15 Jahren aus

Melania und Donald Trump vor 15 Jahren auf den Straßen von New York (© ZUMA Press / imago)

Der 45. US-Präsident Donald Trump sorgt derzeit auf der ganzen Welt für großes Aufsehen. Der Immobilienmilliardär nimmt kein Blatt vor den Mund und musste schon viel Kritik einstecken. Doch eine ganz besondere Person ist immer an seiner Seite: Ehefrau Melania Trump! Wir zeigen euch, wie das glamouröse Paar vor 15 Jahren aussah.

Er gehört wohl zu den umstrittensten Personen der Welt: Donald Trump (70)! Der 70-Jährige ist seit dem 20. Januar 2017 der Präsident der Vereinigten Staaten. Immer wieder gerät der Milliardär mit seinen Aktionen in die Kritik und sorgt oft für heftige Diskussionen. Trotzdem stärkt ihm seine Ehefrau Melania Trump (46) immer wieder den Rücken. Die beiden gaben sich 2005 das Jawort und lernten sich im Jahr 1998 kennen. Mittlerweile zeigen sich das slowenische Model und der Unternehmer immer topgestylt und mit viel Glamour in der Öffentlichkeit - schließlich ist er der Präsident und sie die First Lady. Doch das war nicht immer so!

Melania und Donald Trump vor 15 Jahren

Vor 15 Jahren zeigte sich das Paar super lässig auf den Straßen von New York. Melania trug eine weitgeschnittene Lederhose und kombinierte dazu weiße Sneaker. Donald hingegen zeigte sich mit einer blauen Jacke und einer lockeren Hose, die sehr einer Jogginghose ähnelt. Die Turteltauben rundeten ihren Look mit einer schlichten Mütze ab. Ob die First Lady und der Präsident heute noch so rumlaufen würden? Wohl eher nicht!