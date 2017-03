Steven Gätjen: Nur durch Zufall landete er vor der Kamera

Steven Gätjen (© Sven Simon / imago)

Steven Gätjen ist als Moderator aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken. Neben seinen alltäglichen Aufgaben führt er für ProSieben sogar die Interviews am roten Teppich der Oscars. Doch Steven wäre beinahe hinter der Kamera geblieben.

Seit 20 Jahren moderiert er allerlei Fernsehsendungen: Von „taff“ über „Schlag den Raab“ und das „TV total Turmspringen“ bis hin zu „Fashion Hero“ und „Steven liebt Kino“ - es gibt eigentlich kein Format, in das Steven Gätjen (44) nicht zu passen scheint. Dabei landete er nur ganz zufällig vor der Kamera.

Steven Gätjen: Vom Redakteur zum Moderator

Der Sohn eines Arztes und einer Journalistin wollte schon immer Geschichten erzählen. Dieser Traum trieb ihn an und so absolvierte er ein Volontariat beim Hamburger Radiosender „OK Radio“, wo er zwei Shows moderierte. Bis vor die Kamera war es allerdings ein holpriger Weg! Nachdem er beim Moderatoren-Casting für MTV in London durchfiel, wurde ihm dennoch eine Stelle als Fernsehredakteur angeboten. Als ein Moderator krank war, war Stevens großer Moment gekommen: Auf Vorschlag von Christian Ulmen (41) sprang er als Krankheitsvertretung ein und machte seine Sache so gut, dass er daraufhin als Moderator für „MTV News Highlights“ und „MTV Europe News“ eingestellt wurde.

Er gehört zu den ganz Großen im Show-Geschäft

Seit seiner Zeit bei „taff“ ist Steven auch für die Interviews am roten Teppich der Oscar-Verleihungen zuständlich. Dort hat er sich bei den Stars wohl auch schon einen Namen gemacht, denn er verschenkt gerne Rosen oder Schokolade an die Promis. Zu seinen Interview-Partnern zählen auch Hollywood-Größen wie Robbie Williams (43), Madonna (58) oder Will Smith (48).

Steven Gätjen: „Ich möchte es gut machen“

Als Moderator macht Steven seine lockere, aber professionelle Art aus - das überzeugte wohl auch Stefan Raab, der ihn 2011 erst für das „TV total Turmspringen“ und dann für jegliche „Raab-Shows“ engagierte. Er sagt von sich selbst, dass er immer hundert Prozent gibt: „Wenn ich moderiere, denke ich immer an den Einzelnen, der da auf dem Sofa vor dem Fernseher sitzt. Für ihn möchte ich es gut machen. Ich möchte, dass er sich amüsiert und Freude hat.“