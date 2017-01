Stefanie Hertel als Kind: Fotos von einem ihrer ersten Auftritte

Stefanie Hertel bei ihrem ersten Fernsehauftritt (© Spöttel Picture / imago)

Stefanie Hertel ist eine der erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen. Ihre Karriere startete bereits vor vielen Jahren. Fotos von einem ihrer ersten Auftritte beweisen, wie süß die Sängerin schon als kleines Mädchen war!

Stefanie Hertel (37) kann auf eine großartige Karriere zurückblicken! Im Alter von nur vier Jahren stand sie zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Vater Eberhard Hertel (78) auf der Bühne. Zwei Jahre später absolvierte sie im „Oberhofer Bauernmarkt“ ihren ersten Fernsehauftritt. Mit ihrer Darbietung in der Sendung „Volkstümliche Hitparade“ bei Carolin Reiber (76) im Jahr 1990, schaffte sie schließlich ihren endgültigen Durchbruch. Damals war Stefanie Hertel gerade einmal elf Jahre alt und wahrlich zuckersüß, wie die Fotos der damaligen Shows beweisen. Nach der Sendung erhielt die Sängerin ihren ersten Vertrag - der Grundstein für eine bis heute anhaltende Karriere war gelegt.

Stefanie Hertel heute glücklicher denn je

Während ihrer Jugend absolvierte Hertel zahlreiche Auftritte, bei denen sie oft gemeinsam mit Stefan Mross (41) musizierte. Die beiden verliebten sich schließlich ineinander und wurden ein Paar. 2001 kam die gemeinsame Tochter der beiden zur Welt, 2006 kam es zur romantischen Hochzeit. Die Beziehung hielt jedoch nicht und so kam es 2012 schließlich zur Scheidung. Heute ist Stefanie Hertel glücklicher denn je und mit Sänger Lanny Isis (41) verheiratet - die beiden sind verliebt wie am ersten Tag. Auch Stefanie und Lanny machen gemeinsam Musik und genau das ist es, was die Beziehung der beiden so besonders macht.