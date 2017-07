„Starnacht am Wörthersee“: Andrea Berg legt Wahnsinns-Show hin

Andrea Berg im wehenden Kleid mit Schlitz bei der „Starnacht“ in Klagenfurt (© Getty Images)

Sie hat es immer noch drauf: Andrea Berg war am Samstagabend bei der „Starnacht am Wörthersee“ zu sehen. Dabei zeigt die Schlager-Queen in knappen Outfits ihr Können auf der Bühne.

„Ich liebe das Leben“, „Du hast mich tausendmal belogen“ und natürlich „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ kennen wohl nicht nur Schlagerfans. Andrea Berg (51) sang all ihre Hits bei der „Starnacht am Wörthersee“ und lässt sich dafür feiern.

Die 51-Jährige scheut sich dabei wie gewohnt nicht, ihren Top-Körper zu zeigen. In zwei knappen Outfits fegt sie über die Bühne und lässt das Publikum ihre Hits in einem Medley mitsingen.

Die „Starnacht“ findet einmal im Jahr in Österreich statt. Zu dem live im mdr übertragenen Konzert aus Klagenfurt kommen rund 5.000 Fans und Künstler wie Semino Rossi (55) und DJ Ötzi (46).