Star-Auflauf bei „Movie meets Media“ 2017 in München: Diese Promis werden erwartet

Janina Uhse (© Getty Images)

Der rote Teppich wird nun auch in München ausgerollt. Auch in diesem Jahr trifft sich das „Who is Who“ aus TV und Film, Entertainment, Wirtschaft, Medien sowie Politik anlässlich des Filmfests München zur „Movie Meets Media“. Und die Gästeliste kann sich sehen lassen...

Endlich ist es wieder soweit! Nachdem Anfang des Jahres zum Berlinale-Auftakt bereits zahlreiche Stars und Sternchen bei „Movie meets Media“ in Berlin zu Gast waren, werden die VIPs anlässlich des 35. Filmfests in München erwartet. Im berühmten Nachtclub P1 treffen sich am Montag, den 26. Juni, Film- und TV-Stars sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Unterhaltung, Medien und Politik.

Schauspieler und TV-Stars, Wirtschaftsentscheider und mehr

Neben Carmen (52) und Robert Geiss (53), Tom Beck (39), John Friedmann (45) oder auch Katy Karrenbauer (54), Rosanna Davison (33), Kim Hnizdo (21)und Ken Duken (38) werden auch Tom Gerhardt (59), bekannt aus „Hausmeister Krause“, und TV-Sternchen Jenny Elvers (45) erwartet. Auch Geschäftsmann Richard Lugner (84), die Moderatoren Thore Schölermann (32) und Andrea Kaiser (35) sowie GZSZ-Schönheit Janina Uhse (27) alias „Jasmin Flemming“ haben zugesagt.

Prominenz aus Hollywood

Als besonderes Highlight kommt sogar George Clooney (56), wenn auch nur aus Wachs, direkt von „Madame Tussauds“ aus Berlin angereist. Ein „echter“ Hollywood-Star zum Anfassen eben.

„Movie meets Media“ - Eine Veranstaltung der Extra-Klasse

„Movie meets Media“ steht für ein ganz besonderes Event! Neben guter Musik und einem tollen Ambiente bietet die Veranstaltung die ideale Chance, um neue Kontakte zu knüpfen und in Gesellschaft hochrangiger Promis die bestehenden, branchenübergreifenden Netzwerke weiter auszubauen. Auch kulinarisch werden die Gäste verwöhnt: Direkt vom roten Teppich geht es zum exklusiven BBQ-Buffet, wo ausgesuchte Grill-Spezialitäten auf die Gäste warten.