Star-Auflauf bei „Movie meets Media“ 2017 in Berlin: Diese Promis kommen

Thore Schölermann kommt auch in diesem Jahr zur „Movie Meets Media“ (© Future Image / imago)

Endlich ist es wieder soweit: Zum Auftakt der Berlinale am kommenden Freitag rollt „Movie meets Media“ den roten Teppich aus – und Stars sowie Persönlichkeiten aus Film, Wirtschaft, Medien und Politik haben sich angekündigt!

So werden neben Schauspiel-Größen wie Veronica Ferres (51), Jasmin Gerat (38), Natalia Wörner (49) und Max von Thun (39) unter anderem auch Moderator Thore Schölermann (32) und Journalistin Katja Eichinger (45) erwartet. Und: Wichtige Entscheider wie Constantin Film-Vorstand Martin Moszkowicz (58), SKY Deutschland-Vorstandsvorsitzender Carsten Schmidt (53) oder „Die Höhle der Löwen“-Neuzugang Dagmar Wöhrl (62) haben ebenfalls unter anderem zugesagt.

Das beliebte Medien-Event, das am 10. Februar erstmals im Hotel Palace Berlin stattfindet, steht vor allem für erfolgreiches Networking in glamouröser Atmosphäre und ein innovatives Programm. Der Writers Talk feiert an diesem Abend seine große Premiere. Moderiert von Nina Eichinger, können sich die Gäste auf eine spannende Bühnen-Diskussion mit den renommierten Drehbuchautoren Feo Aladag („Der Andere“), Fred Breinersdorfer („Das Tagebuch der Anne Frank“), Gabriela Sperl („Tannbach - Schicksal eines Dorfes“), Kilian Riedhof („Sein letztes Rennen“) und Finn Christoph Stroeks („Der Nanny“) freuen.

Veranstalter Sören Bauer ist stolz über die Entwicklung des Events: „Die Zeit war nach fast 20 Jahren reif für was Neues! Mit der neuen Location ‚Hotel Palace Berlin‘ und dem ‚Writers Talk‘ bin ich sehr glücklich. Ich bin mir außerdem sicher, dass dieser Abend für unsere Gäste nicht nur erfolgreich und unterhaltsam sein wird, sondern vor allem unvergesslich!“