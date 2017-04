„Splash – Eine Jungfrau am Haken": So sieht Daryl Hannah heute aus

Daryl Hannah bei einer Netflix-Präsentation in Madrid (© Alterphotos / imago)

Daryl Hannah war die Sexikone der Achtziger. Sie galt als eine der schönsten Schauspielerinnen Hollywoods und feierte mit Filmen wie „Splash – Eine Jungfrau am Haken“ oder „Blade Runner“ große Erfolge. Heute, mit 56 Jahren, sieht sie immer noch umwerfend aus und ist aus der TV-Welt nicht wegzudenken.

Die Amerikanerin Daryl Hannah (56) war der Shooting-Star der Achtziger. Mit dem Film „Splash – Eine Jungfrau am Haken“ hatte sie 1984, an der Seite von Hollywood-Ikone Tom Hanks (60), ihren Durchbruch. Ab da ging es karrieretechnisch steil bergauf für die Blondine und sie war in zahlreichen Erfolgsfilmen wie „Wall Street“ oder auch „Magnolien aus Stahl“ zu sehen. Sogar die Hauptrolle in „Pretty Woman“ wurde der attraktiven Schönheit angeboten, sie lehnte jedoch ab. Sie galt als das Sexsymbol des Jahrzehnts. Neben ihrem Schauspieltalent sorgte sie auch durch ihre Beziehung mit John F. Kennedy Jr. (†38) für Schlagzeilen. In den Neunzigern war der Hollywood-Hype um ihre Person jedoch vorbei und die attraktive, 1,78 m große Amerikanerin startete als Unterwäschemodel durch.

Sie war in Robbie Williams Musikvideo zur Hitsingle „Feel“ zu sehen

Der Schauspielerei kehrte sie dennoch nicht komplett den Rücken und war vermehrt in Low-Budget-Produktionen zu sehen. Für den 12-müntigen Kurzfilm „The Last Supper“, den sie selber schrieb, produzierte und inszenierte, wurde sie 1994 sogar auf der Berlinale ausgezeichnet. Ihr Comeback auf der Kinoleinwand hatte sie 2003 mit der Rolle der Augenklappe tragenden „Elle Driver“ in Quentin Tarantinos (54) Kultfilm „Kill Bill“. Im selben Jahr hatte sie einen Auftritt in Robbie Williams (43) Musikvideo zur Hitsingle „Feel“. Seit 2015 erfreut sie ihre Fans regelmäßig als „Andrea Aust“ in der Netflix-Serie „Sense8“. 2017 wird sie in den Filmen „The Slider“ und „The American Connection“ zu sehen sein. Auch privat läuft es perfekt für die hübsche Blondine. Seit 2014 ist sie mit dem kanadischen Rocksänger Neil Young (71) liiert.