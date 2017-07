Spanisches Königspaar: Erste Bilder vom britischen Staatsbesuch

Königin Elisabeth II. und König Felipe von Spanien (© Getty Images)

König Felipe und Königin Letizia von Spanien wurden in London bei ihrem ersten Staatsbesuch in Großbritannien feierlich empfangen. Das spanische Königspaar wird für drei Tage in Großbritannien sein.

König Felipe von Spanien (49) und Königin Letizia von Spanien (44) sind momentan auf Staatsbesuch in London. Es ist das erste Mal seit 31 Jahren, dass ein spanisches Königspaar Großbritannien einen Staatsbesuch abstattet.

Das spanische Königspaar wurde zunächst von Prinz Charles (68) und Gattin Camilla Parker-Bowles (69) empfangen. Anschließend folgte der offizielle Empfang durch Königin Elisabeth II. (91) bei der Horse Guard Parade. Danach ging es für die Royals zum Buckingham Palace. Die Queen und König Felipe fuhren gemeinsam in einer Kutsche, während Letizia mit Prinz Philip (96) in einer historischen Kutsche von 1902 fuhren.

Während ihres Staatsbesuches, wird das spanische Königspaar unter anderem zusammen mit Prinz Harry (32) die Westminster Abbey besuchen und Premierministerin Theresa May (60) treffen. Heute Abend findet das große Staatsbankett statt, bei dem auch Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) anwesend sein werden.