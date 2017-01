„Source Code“-Star Michelle Monaghan: Mann, Instagram, Größe

Schauspielerin Michelle Monaghan (© Getty Images)

Die hübsche Michelle Monaghan ist eine super erfolgreiche Schauspielerin. Zuletzt war sie im Film „Pixels“ in den Kinos zu sehen und vor Kurzem erst feierte ihr neues Filmprojekt „Sidney Hall“ beim Sundance Festival Weltpremiere. Doch auch privat läuft es bei Michelle richtig gut.

Michelle Monaghan (40) wurde im Jahr 1976 in Iowa geboren. Nach ihrem Schulabschluss studierte sie zunächst Journalismus und modelte nebenher. Doch da die 1,70 Meter große Michelle als Model so gefragt war, gab sie ihr Studium auf und konzentrierte sich ganz auf ihr Modeldasein. Im Jahr 2000 feierte die damals 23–Jährige außerdem ihr Debüt als Schauspielerin in der Serie „Rawley High – Das erste Semester“.

Daraufhin begann Michelles große Karriere als Schauspielerin. Im Jahr 2006 spielte sie im Film „Mission Impossible III“ neben Tom Cruise (54) und Philip Seymour Hoffman (†46). Danach war die heute 40-Jährige in „Nach 7 Tagen - Ausgeflittert“, „Verliebt in die Braut“ und „Eagle Eye – Außer Kontrolle“ zu sehen.

Michelle Monaghan ist glücklich verheiratet

Im Jahr 2005 traten die hübsche Michelle und ihr langjähriger Lebenspartner Peter White, ein berühmter Grafikdesigner, vor den Traualtar und schworen sich ewige Liebe. Seitdem leben die beiden glücklich Seite an Seite und sind im Jahr 2008 und 2013 Eltern zweier Kinder geworden. Bei öffentlichen Auftritten zeigen sich Michelle und Peter immer sehr vertraut und mit verliebtem Lächeln.

Auf ihrem Instagram-Account lässt die schöne Schauspielerin ihre zahlreichen Fans an ihrem Leben teilhaben. Immer wieder postet sie tolle Fotos von sich selbst oder Lebenswahrheiten und Sprüche, die sie zum Nachdenken angeregt haben. Manchmal zeigt sich Michelle sogar völlig ungeschminkt und beweist damit, dass sie eine tolle und natürliche Ausstrahlung hat.