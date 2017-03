Sophie Turner und Freund Joe Jonas: Endlich stehen sie zu ihrer Beziehung

Joe Jonas und Freundin Sophie Tuner (© Getty Images)

Obwohl Sophie Turner und Joe Jonas schon seit rund einem halben Jahr zusammen sein sollen, schwiegen sie bis dato über ihre Beziehung. Jetzt zeigten sich die Schauspielerin und der Sänger aber Hand in Hand und super glücklich zusammen.

Seit Ende letzten Jahres werden der DNCE-Sänger Joe Jonas (27) und die „Game of Thrones“-Darstellerin Sophie Turner (21) immer wieder zusammen gesichtet. Nach anfänglich zaghaften Turteleien soll sich die Liaison zwischen den beiden in der letzten Zeit zu einer ernstzunehmenden Beziehung entwickelt haben.

Sie waren schon gemeinsam bei einer Hochzeit

Wie ein Instagram-Posting von Joes jüngerem Bruder Nick Jonas (24) beweist, begleitete Sophie ihren Freund sogar schon auf eine Hochzeit in Malibu. Danach folgte ein gemeinsamer Boots-Trip in Miami. Trotz offensichtlicher Bilder schwiegen beide bis dato und zeigten sich nur selten zusammen in der Öffentlichkeit. Doch jetzt scheint das Paar endlich zu der Beziehung zu stehen, denn gemeinsam wurden sie Hand in Hand am Flughafen gesichtet.

Sophie Turner und Joe Jonas: Liebesurlaub in Paris

Das Bild zeigt die hübsche 21-Jährige und ihren Freund Joe am Flughafen von Paris. Die beiden verbrachten ein paar gemeinsame Tage in der Stadt der Liebe, inklusive Sightseeing-Tour und ganz viel Amour, das berichtet „Daily Mail“. Schon im Dezember verriet ein Insider gegenüber „People“: „Joe hat sich ausgetobt, er mag sie wirklich und kann sich vorstellen, mit ihr sesshaft zu werden.“

Ein schönes Paar sind der Sänger und die Schauspielerin allemal – wir sind gespannt, ob „Jophie“, wie die Fans die beiden nennen, tatsächlich in eine gemeinsame Zukunft blicken.