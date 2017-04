Sophia Wollersheim macht gemeinsame Sache mit Snoop Dogg

So sexy zeigt sich Sophia Wollersheim im Musik-Video mit Snoop Dogg (© Sophia Wollersheim / Facebook)

Sophia Wollersheim hat das geschafft, wovon wohl viele träumen: Gemeinsam mit Superstar Snoop Dogg produzierte sie eine neue Single und das dazugehörige Musik-Video - und das kann sich wirklich mehr als sehen und hören lassen.

Nachdem sich Sophia Wollersheim (29) mit Liedern wie „Herz an Herz“ schon einige Male selbst als Sängerin versucht hat und auch als DJane unterwegs ist, wurde sie nun Teil einer großen US-Produktion. An der Seite von Superstar Snoop Dogg (45) nahm Sophia einen neuen Song auf, wie sie jetzt stolz auf Facebook verkündete.

Sophia Vegas Wollersheim feat. Snoop Dogg

„So meine Lieben, jetzt gibt es etwas Neues für Euch. Ich hatte die große Ehre einen Song mit Snoop Dogg produzieren“, postete Sophia auf Facebook und gab ihren Fans erste Einblicke in das Musik-Video des neuen Songs „Whipping“. Dort präsentiert sich Sophia wie gewohnt sexy und in knapper Leder-Klamotte. Und auch ihre Fans finden das Video super: „Mega cool und du siehst wie immer total toll aus. Sei stolz auf dich, mach weiter so und bleib so wie du bist!“

Am 21. April soll das ganze Musik-Video erscheinen und der Song erhältlich sein - ein weiterer großer Erfolg für die Noch-Ehefrau von Bert Wollersheim (66).