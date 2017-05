Sophia Thomalla wieder mit Gavin Rossdale unterwegs – der Fotobeweis!

Instagram-Schönheit Sophia Thomalla scheint gerade eine Achterbahnfahrt der Gefühle zu erleben. Während die heiße 27–Jährige eigentlich immer noch mit Musiker Andy LaPlegua verheiratet ist, turtelt sie immer wieder mit Till Lindemann. Außerdem wird ihr seit langem eine Affäre mit Gavin Rossdale nachgesagt. Für ein Treffen der beiden gibt es nun eindeutige Beweise.

Sophia Thomalla (27) steckt mitten im absoluten Gefühlschaos. Gleich drei Männer schwirren der hübschen Brünetten nämlich gerade im Kopf herum und lassen ihr Herz nicht los. Vor allem zwischen Sophia und dem Musiker und Bush-Frontmann Gavin Rossdale (51) scheinen derzeit ordentlich die Funken zu sprühen. Während bisher über eine mögliche Beziehung der beiden nur gemunkelt werden konnte, tauchten nun erstmals handfestere Beweise auf. Auf einem Foto sind die beiden Turteltäubchen nebeneinander beim Gassigehen mit Gavins Hund in Atlanta zu sehen. Gavin tourt gerade mit seiner Band Bush durch die USA. Das Bild zeigt die beiden zwar weder händchenhaltend noch sonstige Liebkosungen austauschend, doch ist es ein eindeutiger Beweis dafür, dass die beiden sich tatsächlich treffen. Erst kürzlich sagte sie in „Grazia“-Interview, auf Gavin angesprochen: „Wir verstehen uns gut, Weiteres möchte ich nicht mehr dazu sagen“.

Dabei glaubten bisher viele Fans, dass Sophia ihr Herz mal wieder an Rammstein-Frontmann Till Lindemann (54) verloren hat. Mit dem 54-Jährigen war die 27-Jährige in letzter Zeit öfter gesichtet worden, auch wenn Till zur ECHO-Verleihung schließlich mit einer ganz anderen Begleitung erschien. Bei Sophias derzeitigem Liebeskarussell den Überblick zu bewahren, ist anscheinend kaum möglich. Nur eins scheint relativ klar: die Ehe mit Icon-Of-Coil-Frontsänger Andy Le Plegua (42), den die sexy Brünette erst im Jahr 2016 heiratete, ist nun endgültig gescheitert. Gegenüber der „Grazia“ gab Sophia vor Kurzem bekannt, dass sie sich mitten in der Scheidung befänden.

Thank you @GavinRossdale for signing an autograph for me after your dog walk tonight before your Atlanta concert pic.twitter.com/s1pIZAlgBD