Sophia Thomalla postet heißes Po-Bild auf Instagram

Sophia Thomalla zeigt ihre neuen Tattoos (© Sophia Thomalla / Instagram)

Sophia Thomalla zeigt sich gerne in freizügigen Outfits und setzt ihre Figur dabei immer perfekt in Szene. Auch auf einem ihrer neuen Bilder auf Instagram können sich ihre Fans über eine sexy Kehrseite freuen.

Immer wieder teilt Sophia Thomalla (27) sexy Schnappschüsse von sich auf ihrem Instagram-Account. Ob nun Bilder in enganliegenden Kleidern oder nur in Unterwäsche – Sophia geizt nicht mit ihren Reizen. Momentan befindet sich die Schauspielerin im Urlaub und lässt ihre Fans auch dort an ihrem Leben teilhaben.

So teilte Sophia Thomalla schon einige sexy Urlaubsgrüße und zeigt dabei stets ihre durchtrainierte Figur. Auf einem der Bilder sieht man auch die heiße Kehrseite der Schauspielerin und Sophia zeigt damit erneut, wie sexy sie sein kann.