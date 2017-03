Sophia Thomalla küsst Gavin Rossdale

Gavin Rossdale könnte der neue Mann an Sophia Thomallas Seite sein (© Getty Images)

Sophia Thomalla wurde mit Bush-Sänger Gavin Rossdale in London gesichtet. Obwohl die beiden eigentlich nur alte Freunde sind, tauchten nun brisante Paparazzi-Bilder auf, die die beiden eng umschlungen und turtelnd durch die Straßen spazieren zeigen.

Diese Nachricht wird wohl einigen Männern das Herz brechen: Moderatorin Sophia Thomalla (27) küsst wieder! Aber nicht etwa ihren On-Off-Liebhaber und Rammstein Sänger Till Lindemann (54) und auch nicht ihren Ehemann US-Rocker Andy LaPlegua (41). Die Rockstars haben es Sophia aber scheinbar angetan, denn sie wurde knutschend mit Gavin Rossdale (51) in London gesichtet, das berichtet „Bild“.

Sophia Thomalla: Sie turtelten in London

Die brisanten Bilder zeigen Sophia und Gavin Arm in Arm durch London schlendern. Sie wirken dabei sehr vertraut, er packt sie am Hosenbund. Auf einem der Bilder küssen sie sich sogar. Dabei ist Gavin in London als Juror der aktuellen Staffel der britischen Ausgabe von „The Voice“ ein Star und weiß, dass ihm die Paparazzi überall hin folgen.

In den Neunzigern feierte Rossdale mit seiner Band Bush große Erfolge. Fast 20 Jahre war er mit Gwen Stefani (47) zusammen, 13 Jahre davon auch verheiratet. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. 2015 ging ihre Ehe in die Brüche – jetzt scheint sich Gavin einer neuen Liebe zu widmen. Als Frontmann der Rockband Bush und mit seinen 51 Jahren passt er dabei genau ins Beuteschema von Sophia Thomalla.

Sophia Thomalla: „Wir sind alte Freunde“

Bestätigt ist die Liaison zwischen Sophia und Gavin allerdings nicht. Gegenüber „Bild“ erklärte Sophia: „Ich war beruflich in London. Gavin und ich sind alte Freunde, waren essen. Komisch, auf einmal überall Bilder, wie wir das Restaurant – übrigens zu dritt – verlassen und ich mich verabschiede.“ Wie sagt man so schön: Guten Freunden gibt man ein Küsschen!