Sophia Thomalla & Gavin Rossdale: Ist das der Liebes-Beweis?

Sophia Thomalla im bauchfreien Top (© Sophia Thomalla / Instagram)

Sophia Thomalla dreht sich seit Monaten immer schneller im Liebeskarussell. Fans haben bei ihren zahlreichen Verehrern und Liebeleien keinen Überblick mehr. Mit dem Musiker Gavin Rossdale war die hübsche Brünette in letzter Zeit allerdings öfter unterwegs. Ist dieses Video, das Gavin auf seinem Instagram-Account postete, nun der Beweis für ihre Liebe?

Die sexy Schönheit Sophia Thomalla (27) hält sich in Sachen Liebe eher bedeckt. Sie gibt wenig über ihr Privatleben preis und lässt ihre Fans über ihren Beziehungsstatus weitestgehend im Dunkeln. Ihre On-Off-Beziehung mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann (54) scheint aber nun endgültig Geschichte zu sein. Stattdessen wurde Sophia immer wieder wild turtelnd mit dem Ex von Gwen Stefani (47), Gavin Rossdale (51), gesichtet. Nun zeigten sich die beiden überraschend vertraut in einem Instagram-Video.

In dem Video, das der Frontmann der Band Bush mit seinen Fans auf Instagram teilte, ist er kurz vor einem Auftritt zu sehen. Die Fans jubeln bereits und Gavin hat sich auch schon die Gitarre um die Schulter gehängt. Sophia steht etwas abseits hinter ihm. Plötzlich geht sie langsam auf Gavin zu und drückt ihm einen liebevollen Kuss auf die Schulter. Der Rockmusiker nimmt daraufhin kurz ihre Hand, bevor er mit seinen Bandkollegen auf die Bühne geht.

Sophia Thomalla und Gavin Rossdale sind wohl doch mehr als nur Freunde

Das Video scheint zu bestätigen, worüber Fans bisher nur wild spekulierten. Denn auch wenn Sophia vor Kurzem gegenüber der „Bild“ meinte, dass sie und Gavin nur alte Freunde seien, spricht diese vertraute Geste eine ganz andere Sprache. Und auch im April wurden die beiden bereits küssend in London erwischt. Außerdem hat Gavin das Video sogar selbst ins Netz gestellt und zeigt somit seine Vertrautheit zu Sophia öffentlich. Ob es bald auch eine öffentliches Liebes-Statement von Sophia geben wird?