Sophia Thomalla begleitet Gavin Rossdale zu Konzert in Hamburg

Gavin Rossdale und Sophie Thomalla: Sind die beiden ein Paar? (© Gavin Rossdale / Instagram)

Schönheit Sophia Thomalla machte in letzter Zeit immer wieder Schlagzeilen mit ihrer Liaison zu Rocker Gavin Rossdale. Während Sophia sich bezüglich der Turtelei mit dem Musiker immer noch bedeckt hält, zeigt sich Gavin offener. Nun wurde die hübsche Brünette bei einem Konzert seiner Band Bush in Hamburg als begeisterte Zuschauerin erwischt.

Zwischen Model, Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla (28) und dem Musiker und Bush-Frontmann Gavin Rossdale (51) sprühen schon lange die Funken. Am 6. Oktober war die hübsche Sophia nun bei einem Konzert von Gavin und seiner Band in Hamburg live mit dabei. Die coolen Rocker traten in der „Großen Freiheit“ auf und begeisterten die Zuschauer.

Auch Sophia war auf dem gelungenen Konzert in richtig guter Stimmung. Der „Bild“ liegen Fotos vor, die Gavin und Sophia nach dem Auftritt super glücklich und verliebt zeigen. Nach dem erfolgreichen Konzert soll der Abend für die brünette Schönheit und den 51–Jährigen außerdem noch lange nicht vorbei gewesen sein. Sophia hatte nämlich ihren 28. Geburtstag und der soll noch ordentlich gefeiert worden sein.

Sophia will nichts Privates preisgeben

Bereits im Frühling 2017 tauchten Kuss-Fotos von Sophia und Gavin in London auf und bald danach zeigten sie sich turtelnd und Händchen haltend in Los Angeles. Nun häufen sich die gemeinsamen öffentlichen Auftritte. Der sympathische Gavin steht zu seiner hübschen neuen Freundin, wie sich auch im Interview mit „Promipool“ zeigte, doch die 28–jährige Sophia scheint noch unentschlossen. Bisher konnte ihr noch niemand ein Statement zur Liaison entlocken.