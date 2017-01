Sonja Zietlow: So hübsch sah sie mit längeren Haaren aus

Die Fernsehmoderatorin Sonja Zietlow in ihren jungen Jahren (© teutopress / imago)

Die meisten kennen Sonja Zietlow mit ihrem frechen blonden Kurzhaarschnitt und können sich die sympathische Moderatorin mit einem anderen Haarschnitt gar nicht mehr vorstellen. Doch früher sah die Dschungelcamp-Moderatorin ganz anders aus. Ihre Haare waren deutlich länger, die Farbe ging ins rötliche und ihr Gesicht wurde von einem Pony umrahmt.

Der blonde Kurzhaarschnitt von Sonja Zietlow (48) ist längst zum Markenzeichen der hübschen Dschungelcamp-Moderatorin geworden. Doch die 48-Jährige hatte früher einen ganz anderen Look. In den Neunzigern sah die erfolgreiche Moderatorin, die damals noch am Anfang ihrer Karriere stand, noch süß und mädchenhaft aus. Ihr freches und taffes Image hat sie sich erst im Laufe der Jahr angeeignet.

Ihre TV-Karriere startete Sonja Anfang der Neunziger. Ab 1994 war die junge Moderatorin in der TV-Show „Hugo“ zu sehen. Und im Jahr 1997 bekam sie sogar eine eigene Sat.1-Sendung namens „Sonja“. Ganze vier Jahre lang empfing die damals 28–Jährige spannende Gäste in ihrer Talkshow.

Sonja Zietlow hatte einen süßen Bob und einen Pony

Damals hatte Sonja Zietlow eine richtig süße Frisur. Ihre Haare waren länger und in einem rötlich-braunen Ton gefärbt. Außerdem hatte die Moderatorin einen Pony, der ihr locker auf die Stirn fiel. Der Haarschnitt stand der damals 28-Jährigen richtig gut und ließ sie verspielt und schüchtern aussehen.

Mittlerweile hat Sonja nicht nur ihre Frisur, sondern auch ihre Art geändert. Aus der lieben, mädchenhaften Moderatorin ist eine taffe und spritzige Frau geworden, die die Zuschauer mit ihren witzigen Sprüchen begeistert. Seit dem Jahr 2004 steht für das Dschungelcamp vor der Kamera und hat sich damit unzählige Fans gemacht.

