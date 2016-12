Sonja Zietlow: Das sagt sie zu den Lombardis im Dschungelcamp

Daniel Hartwich und Sonja Zietlow freuen sich auf die elfte Staffel des Dschungelcamps (© Stefan Gregorowius / RTL)

Es dauert nur noch wenige Tage, bis zwölf Promis wieder in den Dschungel ziehen und sich ekligen Aufgaben stellen. Seit 2004 moderiert Sonja Zietlow die Show und sorgt für die ein oder andere spitzzüngige Bemerkung. Nun äußert sich die „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Moderatorin über einen möglichen Einzug von Sarah und Pietro Lombardi.

Viele Fans fiebern bereits auf den 13. Januar hin. Dann hießt es wieder „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Zwölf prominente Kandidaten ziehen dann wieder in den Dschungel und stellen sich zahlreichen Aufgaben. Das Ganze wird dabei von Daniel Hartwich (38) und Sonja Zietlow (48) moderiert. Seit 2004 gibt Sonja schon ihre Kommentare zu den Geschehnissen im Dschungel ab. Nun verrät sie im Interview mit „TV Digital“, was sie zu einem Einzug von Pietro (24) und Sarah Lombardi (24) in das Dschungelcamp halten würde.

„Was wollen die denn bei uns noch Geheimes zeigen, was sie in den letzten Jahren nicht schon freiwillig breitgetreten haben wie einen Flurteppich?“, äußert sich Sonja Zietlow. Außerdem fügt sie hinzu: „Es gibt einfach Dinge, die sollte man als Ehepaar unter sich ausmachen!“ Sonja wäre also von einem Einzug von Sarah und Pietro alles andere als begeistert. Ob wir die beiden trotzdem irgendwann mal im Dschungelcamp sehen werden, bleibt abzuwarten. Die Kandidaten für dieses Jahr stehen jedenfalls schon fest.