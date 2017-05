Sofia von Schweden: Strahlend schön mit Babybauch bei Besuch der dänischen Royals

Beim Besuch der dänischen Royals in Schweden präsentierte Prinzessin Sofia ihren wachsenden Babybauch und strahlte neben Prinz Daniel (© E-PRESS PHOTO / imago)

Beim Besuch des dänischen Kronprinzenpaares in Schweden präsentierte Prinzessin Sofia ihren Babybauch und wirkte bis über beide Ohren glücklich.

Prinzessin Sofia von Schweden (32) scheint ihre zweite Schwangerschaft sichtlich gut zu bekommen. Das zeigte sich beim Auftritt der 32-Jährigen anlässlich des zweitägigen Besuchs des dänischen Kronprinzenpaares Prinzessin Mary (45) und Prinz Frederik (49) in Schweden. In einem cremefarbenen Kleid mit dezentem Blumenprint zeichnete sich der wachsende Babybauch der Frau von Prinz Carl Philip (38) ab, während sie fürs offizielle Foto glücklich in die Kamera lächelte. Die kleine Babykugel sowie die baldige Zweifach-Mama stahlen den royalen Gästen aus dem benachbarten Dänemark dabei fast die Show.

Für Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia ist es nach Sohn Alexander (1) bereits der zweite gemeinsame Nachwuchs. Im September soll Baby-Nummer-Zwei das Licht der Welt erblicken.