Sofia von Schweden erstrahlt im Baby-Glow in Stockholm

Was für eine wunderschöne Frau! Sofia von Schweden ist ja grundsätzlich eine Augenweide, doch ihre zweite Schwangerschaft steht der schwedischen Prinzessin einfach besonders gut. Zu einer Feier in Stockholm erschien sie in einem pinken Kleid, das endlich auch ihren Babybauch zeigte.

Sofia von Schweden (32) erwartet schon bald ihr zweites Kind und macht damit ihren ersten Sohn Prinz Alexander (1) zum großen Bruder. Bisher versteckte die schwedische Prinzessin ihren Babybauch unter weiteren Outfits - doch damit ist jetzt scheinbar Schluss!

Bei einer Feier in Stockholm erschien Sofia ganz nach dem Motto „Pretty in Pink“ und begeisterte mit einem zauberhaften Kleid, unter dem sich ihr Babybauch ganz genau abzeichnete. Die süße Schleife um Sofias Taille unterstrich dabei ihre Babykugel sogar. Die Haare trug Sofia zu dem Outfit locker zusammengesteckt und verzichtete auf viel Make-up, sondern hielt ihren Style ganz natürlich.

Dabei strahlte Sofia und zeigte jedem, wie glücklich sie ist und wie sehr sie und Ehemann Prinz Carl Philip (38) sich über das zweite Baby, das bereits im September zur Welt kommen soll, freuen.