So süß sah Beatrice Egli früher aus

Beatrice Egli und Lys Assia 2008. (© Christian Schroedter / imago)

Beatrice Egli gehört inzwischen zu den größten Schlagerstars Deutschlands, doch auch sie fing einmal ganz klein an. Wir zeigen euch, wie süß die Schweizerin zu Beginn ihrer Karriere aussah.

Seit ihrem Sieg der zehnten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ 2013, ist Beatrice Egli (29) eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands und brachte mittlerweile insgesamt sieben Alben heraus. 2014 trennte sie sich jedoch von ihrem Mentor Dieter Bohlen (63), der bis dahin ihre Alben produziert hatte.

So fing Beatrice Egli an

Begonnen hat Beatrice ihre Karriere in der Schweiz, wo sie 2007 zusammen mit Schlagersängerin Lys Assia (93) ihre erste Single „Sag mir wo wohnen die Engel“ aufnahm, mit der sie im selben Jahr den Schweizer Vorentscheid zum Grand Prix der Volksmusik gewann. Beim Finale in Wien belegte sie allerdings nur den zwölften Platz.

Jetzt ist sie ein Schlager-Star

2013 wurde sie durch ihre Teilnahme bei DSDS dann aber auch in Deutschland bekannt und stieg mit ihrem Siegersong „Mein Herz“ auf Platz eins der deutschen Charts ein. Ihre darauffolgenden zwei Alben „Glücksgefühle“ und „Pure Lebensfreude“ im selben Jahr profitierten vom DSDS-Ruhm und erreichten beide Platz eins in der Schweiz sowie Platz zwei beziehungsweise sieben in Deutschland. Auch die letzten beiden Alben enttäuschten nicht sondern katapultierten Beatrice Egli auf den Schlagerprinzessinen-Thron: beide belegten Platz drei der deutschen Album-Charts.

Im Februar 2017 veröffentlichte die DSDS-Gewinnerin die Single „Federleicht“ aus der Fan-Edition ihres Albums „Glücksgefühle“ aus dem Jahr 2013 mit einem passenden Video, in dem sie sich selbstbewusst und hüllenlos zeigt. Am 20. Oktober 2017 erschien ihre neue Single „Herz an“.