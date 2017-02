So süß ist das BTN-Baby Ben Daniel

Miri, Krätze und ihr Sohn Ben Daniel (© Berlin - Tag & Nacht / Instagram)

Endlich ist er da! Ben Daniel, das gemeinsame Kind von Miri und Krätze, erblickte gestern das Licht der Welt. Eins ist sicher: Der süße Spross wird die BTN-Welt ganz schön auf den Kopf stellen und seine Eltern sicher auf Trab halten.

Nachdem Miris Fruchtblase schon am Montag in der S-Bahn geplatzt war, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis das „Berlin Tag und Nacht“-Baby endlich das Licht der Welt erblicken würde. Nach bangen Stunden war klar, dass Miri ihr Kind doch auf natürlichem Wege zur Welt bringen kann, so wie sich die Mama-in-spe das gewünscht hatte. Nach langen und heftigen Wehen war es gestern dann endlich soweit: Baby Ben Daniel ist da - und das am Valentinstag!

Miris und Krätzes Baby heißt Ben Daniel

Nachdem lange nicht klar war, wie Miris und Krätzes Baby heißen soll, haben sie sich mit diesem Doppelnamen wohl gegenseitig überrascht. Auf Nachfrage der Krankenschwester, welchen Namen das Kind denn nun tragen soll, antwortete Miri fragend mit „Ben“. Krätze wollte der Mutter seines Kindes wohl ein ganz besonderes Geschenk machen und schlug den Namen ihres verstorbenen Freundes „Daniel“ vor. Damit war Ben Daniel geboren - und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Der kleine Mann katapultierte sich von der ersten Sekunde an mitten ins Herz seiner überglücklichen Eltern. Kein Wunder, denn Ben Daniel ist einfach zuckersüß, gluckste zufrieden und schlief dann direkt in Miris Armen ein. Einfach ein Baby zum Verlieben!