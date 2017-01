So süß: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis feiern 3. Jahrestag

Happy family: Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Tochter Sophia (© Getty Images)

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind ein echtes Traumpaar! Die beiden Turteltäubchen feierten am 22. Januar ihren dritten Jahrestag und scheinen immer noch so verliebt wie am ersten Tag zu sein. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses postete die TV-Blondine ein zuckersüßes Bild von sich und ihrem Liebsten auf Facebook.

Sie gehören zu Deutschlands Traumpaaren: Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (49)! Die beiden krönten ihre Liebe im vergangenen Jahr mit einer absoluten Traumhochzeit. Die Geburt von Töchterchen Sophia (1) am 20. August 2015 machte das Familienglück perfekt. Gestern, am 22. Januar, feierten die TV-Blondine und der Sänger ihren dritten Jahrestag!

Auf Facebook postete Daniela ein süßes Pärchen-Bild von sich und ihrem Herzbuben, das die Fans zum Dahinschmelzen brachte. Ganz verliebt und vertraut schaut sich das Paar in die Augen und eines wird dabei sofort klar: die beiden scheinen wie füreinander gemacht zu sein! Zu dem Schnappschuss schrieb die 30-Jährige: „22. Januar 2014 <3. Heute genau 3 Jahre <3.“ Bei so viel Liebe geht einem wirklich das Herz auf!