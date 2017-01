So sieht Simone Hanselmann alias „Anne Meisner“ heute aus

Simone Hanselmann bei einer Kinopremiere in Berlin 2016 (© Future Image / imago)

Schon über 16 Jahre ist es her, dass Simone Hanselmann alias „Anne Meisner“ bei GZSZ ausstieg. Was danach folgte und wie es dem Ex-GZSZ-Star heute geht, haben wir für euch zusammengefasst.

Als sie im Jahr 1998 bei GZSZ anfing, war Simone Hanselmann süße 19 Jahre jung. Bei einem Modelwettbewerb zwei Jahre vorher wurde sie entdeckt und bekam die Rolle der an Bulimie erkrankten und schizophrenen „Anne Meisner“. Doch GZSZ war nur der Anfang.

Nach GZSZ ging es erst richtig los

Von 2002 bis 2005 verkörperte Simone Hanselmann die „Stella“ in der Serie „Schulmädchen“ und besetzte eine Hauptrolle in der ersten Staffel von „Lasko - die Faust Gottes“ (2008). Neben ihren Hauptrollen war sie in den vergangenen Jahren in zahlreichen Gastauftritten bei „In aller Freundschaft“, „Kommissar Stolberg“ oder „SoKo Kitzbühel“ zu sehen. Für den Kinofilm „Free Rainer – Dein Fernseher lügt“ wurde die hübsche Schauspielerin im Jahr 2008 mit dem Undine Award als Beste jugendliche Charakterdarstellerin in einem Kinospielfilm ausgezeichnet.

Optisch hat sich die hübsche Wahlberlinerin nicht viel verändert, denn sowohl die braunen Haare als auch die schlanke Figur und das strahlende Lachen sind geblieben.

Privates Glück für Simone Hanselmann

Gemeinsam mit ihrem Freund bekam Simone Hanselmann im Juni 2013 eine kleinen Tochter und gönnte sich eine Pause von Bühne und Schauspielerei. „Mein Alltag hat sich verändert, der Alltag verändert sich enorm mit Kind. Aber auch zum Guten. Ich bin wesentlich gelassener geworden und nehme Vieles nicht mehr so ernst wie früher. Ich weiß doch auch, was besonders wichtig ist im Leben“, erzählte sie im Interview mit „Promiflash“. Die mittlerweile 38-Jährige engagiert sich für die SOS-Kinderdörfer und lud 2015 zu einem Benefizessen in Berlin ein, dessen Spenden Kindern in Syrien zugute kamen.