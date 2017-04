So sexy sah Lucas Cordalis schon früher aus! 

Lucas Cordalis ist schon lange als Sänger aktiv (© Future Image / imago)

Lucas Cordalis lässt seine Fans via Instagram gerne an seinem Leben teilhaben. Jetzt veröffentlichte er allerdings ein Bild, das wohl so manches Frauenherz höher schlagen lässt.

Mit dieser langen, wallenden Mähne und in ledernen Rocker-Klamotten hätten wir Lucas Cordalis (49) fast nicht erkannt! Noch heute macht der Mann von Daniela Katzenberger (30) eine super Figur und achtet sehr auf seine Ernährung, aber auch früher sah Lucas einfach super heiß aus. Mit diesem Look verdrehte er damals den Frauen wohl reihenweise die Köpfe - heute gibt es mit Daniela und seiner Tochter Sophia (1) nur noch zwei Frauen in seinem Leben.

Das Foto, das er auf Instagram postete, kam auch bei Lucas’ Fans super an. „Auf die Haarpracht waren bestimmt einige Mädels neidisch“, „Meine Mutter wäre total auf dich abgefahren“ und „Wie ein Tarzan-Rocker“ sind nur einige der vielen positiven Kommentare. Auch wir finden Lucas in diesem Look super, auch wenn sein jetziges Styling wohl doch besser zu seiner Rolle als Familienvater passt.