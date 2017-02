So sehen Herzogin Catherine und Prinz William als Barbie-Puppen aus

Prinz William und Herzogin Kate (© Getty Images)

Weltweit haben Millionen Fans der britischen Royals am 29. April 2011 die Hochzeit von Prinz William und der bürgerlichen Kate Middleton verfolgt. Wie gerne würde man so einen traumhaften Moment für immer festhalten. Dank eines Spielzeugherstellers ist das seit einiger Zeit möglich.

Als Wachsfiguren gibt es das royale Traumpaar Prinz William (34) und Herzogin Catherine (35) schon lange. Aber was viele nicht wussten, die beiden gibt es auch schon seit einiger Zeit als Barbie-Puppen. Pünktlich zum ersten Hochzeitstag 2012 brachte der Spielzeughersteller Mattel das Paar im Puppenformat heraus. William und Kate sind im Set erhältlich und tragen eine detailgetreue Miniaturausgabe ihres Hochzeits-Outfits.

William trägt die rote, royale Uniform, die er auch am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London anhatte, als er seiner Traumfrau das Jawort gab. Herzogin Catherine überzeugt, wie schon bei der Hochzeit, im spitzenbesetzten Brautkleid mit Diadem und funkelnden Ohrringen. Barbie und Ken müssen sich wirklich warm anziehen, um mit den wunderschönen Royals mithalten zu können! Und vielleicht gibt es ja auch bald noch Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (1) im Mini-Format.