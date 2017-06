So sehen die Kinder aus „Jurassic Park“ heute aus

Joseph Mazzello spielte in „Jurrasic Park" mit (© Getty Images)

Der erste Teil der erfolgreichen Abenteuerfilmreihe „Jurassic Park“ erschien schon vor mehr als 20 Jahren und ist noch heute ein echter Filmklassiker! Doch wie sehen eigentlich die bekannten Kinderdarsteller Joseph Mazzelllo und seine Filmschwester Ariana Richards heute aus?

Ganze 24 Jahre sind seit der Veröffentlichung des Abenteuerfilms „Jurassic Park“ von Steven Spielberg (70) vergangen. Damals wie heute begeistert der Film Millionen von Fans. Die damaligen Kinderstars des Dinosaurier-Abenteuers Joseph Mazzello (33) und Ariana Richards (37) waren während den Dreharbeiten noch sehr jung. An „Tim“ und „Lex“ erinnert heute nur noch wenig.

Joseph ist aktiver Schauspieler

Der kleine „Tim“ hat es geschafft, seine als Kinderstar beginnende Schauspielkarriere bis heute fortzusetzen. Er ist nicht nur in großen Hollywood-Produktionen wie „The Social Network“ oder „G.I. Joe – Die Abrechnung“ zu sehen, sondern legte 2005 sogar einen Abschluss im Bereich der Kino- und Fernsehproduktion ab. Von dem süßen Dinosaurier-Freund ist heute nicht mehr viel zu erkennen, denn Joseph hat sich zu einem attraktiven jungen Mann entwickelt. 2016 wirkte er in der Serie „Elementary“ und dem Film „Undrafted“ mit.

Um Ariana ist es ruhiger geworden

Ariana Richards verkörperte in dem Kultstreifen die etwas launische Enkelin des Park-Erfinders „Lex“. Die damals 13-Jährige spielte auch nach ihrem Auftritt in „Jurassic Park“ noch in weiteren Filmen mit, doch seit Anfang 2000 ist es ruhiger um den einstigen Kinderstar geworden. 2013 spielte sich nach längerer Pause in dem Film „Battledogs“ mit. Inzwischen widmet sich die hübsche Blondine mehr der Malerei, wie sie in einem Gespräch mit „Interview“ erzählte. Sollte ihr allerdings eines Tages wieder eine interessante Rolle angeboten werden, sei sie nicht abgeneigt, zur Schauspielerei zurückzukehren.

Bildergalerie: Auch die anderen "Jurassic Park"-Stars haben sich ganz schön verändert!