So sah GNTM-Juror Michael Michalsky vor 10 Jahren aus

Designer und GNTM-Juror Michael Michalsky im Jahr 2007 bei der Merdeces-Benz Fashion Week in Berlin (© Getty Images)

Als Designer und GNTM-Juror ist Michael Michalsky heute international erfolgreich unterwegs. Früher sah der kreative Modeschöpfer aber nicht nur anders aus, sondern musste sich auch erstmal seinen Weg in den Fashion-Olymp hart erarbeiten.

Es ist wieder soweit: Model-Mama Heidi Klum (43) und ihre Mädels werden in der Castingshow „Germany's Next Topmodel“ wieder über den Bildschirm flackern. Denn heute Abend startet die zwölfte Staffel der beliebten Show. Designer Michael Michalsky (49), der letztes Jahr seinen Berufskollegen Wolfgang Joop (72) als Jurymitglied ablöste, ist dieses Jahr wieder unter den kritischen Juroren der Show.

Michael Michalsky: „Ich war für die Leute um mich herum immer der Freak“

Seinen Platz neben Thomas Hayo (47) und Topmodel Heidi Klum hat sich der Modeschöpfer hart verdient: Er ist einem kleinen norddeutschen Ort aufgewachsen. Inspiriert von einem Artikel über Modelegende Karl Lagerfeld (83) hat sich der Fashion-Designer zu einer Karriere in der Modebranche entschlossen und studierte am „London College of Fashion“. Nebenbei engagierte sich Michael Michalsky sogar sozial und arbeitete parallel zum Studium in einem Hospiz für AIDS-Kranke. Danach folgten in Deutschland Berufsstationen bei großen Modehäusern wie Levi Strauss & Co. und Adidas.

Früher war er noch bartlos unterwegs

2006 wagte der GNTM-Juror dann den großen Schritt, sein eigenes Label „Michalsky“ zu gründen. Fotos aus dieser Zeit zeigen, dass sich im Laufe der Jahre nicht nur die Karriere des Kreativen weiterentwickelt hat, sondern dass auch so einige optische Veränderungen stattgefunden haben. Während uns der 49-Jährige heute im TV meist mit Bart begegnet, war der Designer vor zehn Jahren noch glattrasiert und mit sehr kurzen Haaren zu sehen. Auch das Gesicht des GNTM-Jurymitglieds wirkt heute etwas schmaler als noch vor zehn Jahren. Menschen ebenso wie Mode sind eben dem Wandel der Zeit unterworfen.

Wer Michael Michalsky als GNTM-Mentor in Action erleben möchte, sollte heute Abend die erste Folge der neuen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ nicht verpassen.

„Germany's Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben.