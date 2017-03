So sah "Der Lehrer" Hendrik Duryn früher aus (© Manfred Siebinger / imago)

Seit diesem Januar ist es wieder soweit: Die beliebte Serie „Der Lehrer“ geht auf RTL in die nächste Runde. Der unbestrittene Star der Comedy-Serie ist Schauspieler Hendrik Duryn alias Lehrer „Stefan Vollmer“. Ein altes Fotos beweist, dass der 49-Jährigen schon vor zehn Jahren richtig attraktiv war.

Dieses Bild von Schauspieler Hendrik Duryn (49) entstand im Jahr 2006. Damals spielte er gerade in zahlreichen „Rosamunde Pilcher“-Filmen und bei den „Rosenheim-Cops“ mit. Drei Jahre später schaffte er seinen Durchbruch mit der Serie „Der Lehrer“.

Die erste Staffel der Comedy-Serie kam zwar nicht sehr gut an und wurde abgesetzt, doch im Jahr 2013 wurde ein Neustart versucht – mit Erfolg. Seitdem ist die RTL-Serie unfassbar beliebt beim Fernsehpublikum und das liegt nicht nur an der spaßigen und spannenden Handlung, sondern vor allem auch an Hendrik Duryn.

„Der Lehrer“ bekommt sechste Staffel

Dieser startete mit „Der Lehrer“ nun schon in eine fünfte Staffel. Als „Stefan Vollmer“ muss er nicht nur die chaotischste Klasse der Schule betreuen, sondern erfährt auch privat mir seiner Kollegin „Karin Noske“, welche von Jessica Ginkel (36) gespielt wird, ein ständiges Auf und Ab. Doch gemeinsam lösen sie jedes Problem und kommen bei dem Publikum so gut an, dass sogar schon eine sechste Staffel in Auftrag gegeben wurde.

Doch „Der Lehrer“ ist nicht das einzige Projekt von Hendrik Duryn. So ist er auch immer wieder in Serien, wie „Tatort“ oder „Alarm für Cobra 11“ in Gastrollen zu sehen und übernimmt auch in Spielfilmen Rollen. Zuletzt war er in „Rockabilly Requiem“ zu sehen. Doch auch „Wir waren Könige“, „Mein Lover, sein Vater und ich“ und „Liebe am Fjord“ stehen auf Hendrik Duryns Liste.