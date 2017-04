So lässig sind die britischen Thronfolger: Prinz Charles und seine Söhne mit coolen Sonnenbrillen

Britische Royals ganz cool (© i Images / imago)

Trotz des ernsten Anlasses ganz cool die drei royalen Briten: In Anzug und Krawatte und mit Sonnenbrille auf der Nase zeigten sich Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry in Arras, Frankreich.

Bei dem Sonnenschein am Wochenende in Arras, Frankreich war der stylische Lichtschutz auf der Nase wohl mehr als angebracht. Der britische Thronfolger Prinz Charles (68) und seine Söhne Prinz William (34) und Prinz Harry (32) statteten am Sonntag zusammen mit Kanadas Präsidenten Justin Trudeau (45) und dem französischen Präsidenten François Hollande (62) dem Nordfranzösischen Ort einen Besuch ab. Anlass hierfür war eine Zeremonie zum Gedenken der Weltkriegsschlacht bei Arras vor 100 Jahren. Im Frühjahr 1917 kämpften an diesem Ort britische und kanadische gegen deutsche Truppen. Beide Seiten hatten hohe Verluste zu verzeichnen. Bei strahlendem Sonnenschein kamen, neben den berühmten Gesichtern, rund 20.000 Menschen, viele auch aus Kanada, um den Toten ihre Ehre zu erweisen.

Die drei Briten beweisen hierbei, neben Anstand, auch ganz klar, dass sie nicht nur eine kühle, sondern auch eine coole britische Art haben.