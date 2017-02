So ist das Verhältnis zwischen Hanka und Frl. Menke heute

Zwischen Hanka Rackwitz und Frl. Menke herrscht Funkstille (© Sven Simon / imago)

Beim großen Dschungel-Wiedersehen hat es zwischen Hanka Rackwitz und Frl. Menke ordentlich geknallt. Kurz darauf folgte ein versöhnlicher Post der Musikerin auf Facebook. Doch nun macht die TV-Maklerin deutlich, dass Frl. Menke und sie wohl keine besten Freunde mehr werden.

Im Dschungelcamp 2017 hielten Hanka Rackwitz (47) und Sängerin Frl. Menke (56) zusammen und schienen den Widrigkeiten der australischen Wildnis Seite an Seite trotzen zu wollen. Schon beim großen Wiedersehen aber eskalierte die Situation zwischen der Maklerin aus „mieten, kaufen, wohnen“ und Frl. Menke. Der Achtziger-Jahre-Star warf Hanka vor, ihre Zwänge lediglich als clevere Marketingstrategie einzusetzen. Ein Foto, das die 56-Jährige zusammen mit Hanka scheinbar versöhnt am Flughafen von Singapur zeigt, ließ dann wieder auf friedlichere Stimmung zwischen den beiden schließen.

Hanka Rackwitz: Kein Wort mehr zu Frl. Menke

Beim Sektempfang mit Bürgermeister in Hankas Wahlheimat Mücheln letzte Woche war von einer großen Aussöhnung jedoch schon wieder keine Spur mehr. Angesprochen auf Frl. Menke antwortete die 47-Jährige: „Mit der rede ich kein Wort mehr“, so die ehemalige Dschungel-Kandidatin gegenüber Reportern der „Mitteldeutschen Zeitung“. Es scheint, als ob nur eine einseitige Aussöhnung zwischen der „Tretboot in Seenot“-Sängerin und der unter Zwängen leidenden Hanka stattgefunden habe. Die Kränkung sitzt offenbar noch zu tief, als dass ein Facebook-Post alles wieder wettmachen kann.

Ob das schon das Ende der On-Off-Freundschaft war zwischen Hanka und Frl. Menke war? Aktuell klingt es zumindest nicht so, als würde Hanka viel Wert auf die Freundschaft legen. Neue Projekte stehen jetzt erstmal im Fokus, im Gespräch ist zum Beispiel eine Teilnahme am „Perfekten Promi-Dinner“. Die beiden Damen treffen allerdings schon zuvor beim großen Dschungelcamp-Nachspiel am 11. Februar um 22.15 Uhr bei RTL aufeinander.